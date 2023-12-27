Мужчина редко говорит о личном.

Недавно фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук впервые заговорил об экс-супруге. В интервью OBOZ.UA он поделился информацией, какие у него сейчас отношения с Марией и детьми.

"Никакие. О бывших - или хорошо, или ничего. С детьми у меня все хорошо. Мы общаемся, я оплачиваю обучение нашей дочери. Вижусь с ней, так же как и с сыном", – заявил певец.

К слову, что у пары есть двое общих детей: 20-летняя дочь Татьяна и 14-летний сын Арсен. На протяжении семейной жизни Олег не скрывал, что и раньше были моменты, когда они хотели расстаться, но тогда от этого шага удерживали дети. Вместе с Марией они ходили к психологу, но это не спасло брак.

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Развод Олега Собчука

Почти месяц назад, после 20 лет супружеской жизни, Олег Собчук и его жена Мария объявили о разводе. Мария публично обвинила Олега в абьюзе и выложила в сеть скрины их переписки, где он угрожал забрать технику и имущество.

"Авто не покупаю тебе из-за твоего языка и обзывания меня пустышкой. Будешь продолжать - останешься без квартиры. Раздерибаним имущество и все. Мне это выгоднее даже. Я тоже свои права знаю, это не запугивание. Ноут планирую купить, но по твоему отношению - уже не факт. Ты список хорошего, что я сделал, хоть раз составила? Неблагодарное создание... Нет ни желания, ни времени везти с тобой эти споры. По тебе все ясно давно. Доказывать ничего я тебе не собираюсь, надо скорее расстаться," - писал Собчук.

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