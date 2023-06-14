По словам продюсера, он понял, что его коллега начала "идти не в ту сторону" еще в 2014 году.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о своей экс-коллеге - жене "кума" Путина Оксане Марченко. По его словам, она просто "умножила себя на ноль".

В интервью "УП" Кондратюк вспомнил, когда он впервые заметил, что жена Виктора Медведчука начала высказываться против Украины. До этого продюсер ее защищал, однако впоследствии понял, что это неправильно.

"Я написал резкий пост о Донбассе, Оксана захотела со мной на эту тему поговорить. И тут мы выяснили, что Оксана говорит о каком-то народе, о "волеизъявлении" в Крыму", - вспомнил Кондратюк.

Видео дня

Тогда он шутил, что Марченко точно не учила историю, хотя говорила, что окончила исторический факультет. Их общение после этого сошло на нет.

"Ну а в конце концов она стала такого мнения, как и ее муж Медведчук, и это очевидный факт, который уже состоялся... Можно констатировать, что она пополнила ряды миллионов украинских манкуртов, запроданцев", - отметил продюсер.

Кондратюк считает, что у Марченко было очень мало возможностей не стать предательницей, ведь она - жена Медведчука. Когда-то она делала ему замечание, чтобы тот не переходил на русский, однако впоследствии все окончательно изменилось. Поэтому Кондратюк отметил, что до конца своей жизни Марченко будет оставаться предательницей.

"Мне кажется, сторона Оксаны Марченко - это сторона богатой женщины... Дальнейшая судьба? Предательница до конца своей жизни, позорная предательница. Женщина, которая в Украине имела колоссальное количество поклонников, поклонниц. Ну просто взяла и умножила себя на ноль в этом смысле", - поделился мыслями продюсер.

Кто такая Оксана Марченко

Оксана Марченко была ведущей украинских талант-шоу, в частности"Х-Фактор". Ее муж в 2021 году получил подозрение в госизмене. Медведчука называют "кумом" Путина. В начале полномасштабной войны он сбежал из-под домашнего ареста.

Однако впоследствии его поймали и обменяли на 200 украинских бойцов, которых РФ держала в плену. Сама Марченко находилась в РФ и все время, пока ее мужа не обменяли, записывали видео и умоляла его освободить.

Вас также могут заинтересовать новости: