Артистка пыталась донести жителям РФ, что всю правдивую информацию о войне в Украине российская пропаганда называет фейками.

Популярная украинская певица Оля Полякова дала короткое интервью российской журналистке Ксении Собчак с 3-миллионной аудиторией на YouTube. Беседа состоялась в доме блогерши Ники Белоцерковской, которая приняла на своей вилле Полякову с дочерьми и в начале полномасштабной войны в Украине осудила Путина.

Так, в разговоре, опубликованном 22 апреля на YouTube-канале "Осторожно: Собчак", Полякова поведала российской журналистке о том, что происходит в Украине на самом деле.

"Об этом все говорили, но в это никто не верил... Это абсолютно абсурдная ситуация, что в ХХІ веке мы можем получить настоящую войну. С бомбами, с градами, минами, с оторванными руками, ногами, с убитыми детьми. Их уже около 200, а мы еще не знаем, что творится в Мариуполе", – заявила Оля Полякова Собчак.

"Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, мы в какой-то момент приняли решение уехать, потому что у меня двое детей... Понятно, что мы не знали, насколько это затянется. Я проснулась в пять утра от взрывов, не поняла, что это было. Где-то в семь утра ко мне пришла няня с моими детьми и сказала: "Оля, вставайте, началась война", — рассказала певица.

Полякова объяснила, что последней каплей в принятии решения уехать из Украины было то, что от рук оккупантов погибла 16-летняя подруга дочери Поляковой Марии — ее расстреляли во время эвакуации из Ирпеня.

На дорогу из Киева в запад Украины они с семьей потратили 39 часов: "Когда ты сидишь в подвале, ты все же чувствуешь себя в безопасности. Хотя, как показывает Ирпень и Буча, и в подвале было опасно… очень страшно было уехать просто потому, что когда ты в машине, ты вообще не защищен. Непонятно, что с тобой может произойти".

Полякова рассказала Собчак, что и до начала вторжения в Украине люди говорили о войне, но никто не верил, что такое событие может произойти на самом деле.

Однако звезда подчеркнула, что у нее все хорошо, потому что она жива и в безопасности, а в Украину до сих пор летят российские ракеты, а армия Путина совершает зверства.

"Думаю, когда мы зайдем в Мариуполь, Буча и Ирпень покажутся нам красочными картинками. Это не фейк, это настоящая война, которая затронула каждого украинца", – эмоционально выразилась Оля Полякова.

Как оказалось, даже крестница Путина Собчак, которая притворяется независимой журналисткой, тоже боится называть войну России в Украине войной. Так что Олю Полякову все время "запикивали". Вместо ее слов "вторжение", "война" на экране появлялась надпись "происходящее в Украине по законодательству РФ нужно называть "спецоперацией".

Ранее Полякова эмоционально обратилась к российскому исполнителю Филиппу Киркорову, который поддержал Оксану Марченко и Виктора Медведчука.

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