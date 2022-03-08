Также она сказала, что ее не поддерживают друзья из РФ.

Украинская певица Оля Полякова приняла участие в эфире одного из российских телеканалов, где рассказала правду о войне в Украине, которую развязала РФ еще 24 февраля.

"У них есть приказ, стрелять на поражение. Русские стреляют не только по военным объектам, они пришли убивать", - сказала Полякова.

Также она поделилась трагической историей. Оказывается, что подругу ее дочери расстреляли прямо в машине, когда она ехала с мамой и младшей сестрой.

Кроме того, певица призналась, что ее не поддерживают друзья из РФ, а большинство российских звезд и вовсе молчат. При этом Полякова добавила, что изменить ситуацию могут только люди, которые выйдут на митинги.

"Для этого должны произойти те перемены, которые прошла уже наша страна. Потому что мы все это проходили в 2004 году и потом, когда у нас была еще одна революция, когда мы сбрасывали со своей шеи наших правителей и двигались в ту сторону, куда мы двигались. Должен произойти перелом в русском обществе, чтобы люди могли выходить большим количеством. Если бы на улицы вышли миллион человек, то с ними бы никто не справился", - сказала Полякова.

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