Певица выступила на третьем благотворительном футбольном матче.

Украинская певица Оля Полякова 19 апреля на матче "Шахтера" - "Фенербахче" в Стамбуле исполнила гимн Украины и расплакалась.

Интересно, что футболисты донецкого футбольного клуба вышли на поле в белых футболках с фотографией девочки алисы, которая с начала войны прячется в бомбоубежище Мариуполя.

А вот сама Полякова выступала в желто-синем образе, который символизирует флаг Украины. Кроме того, певица крикнула в микрофон, что Украина обязательно победит в кровавой войне, которую на нашей территории развязала Россия.

"Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину. Алиса хочет вернуться домой. Так же как и миллионы украинских детей. И мы верим, что так и будет", – говорится в Instagram "Шахтера".

Напомним, ранее Полякова призвала опальных звезд не "трястись" за концерты в РФ.

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