Певица и освобожденный из плена морпех проводят вместе немало времени.

Украинская певица Оля Полякова показала, как рыбачила вместе с защитником Мариуполя Михаилом Диановым, который находился в российском плену и едва не потерял руку. Звезда нередко встречается с морпехом, они не скрывают, что дружат.

Впрочем, в сети отношения Поляковой и Дианова попытались исказить. Певицу "завалили" вопросами о том, не крутит ли она с ним роман. Конечно, звезда решила отреагировать.

"Direct завален вопросами: "А вы с Михаилом Диановым пара?". А что, нельзя просто с человеком дружить? Обязательно это ваше "шпили-вили" надо? Вы не забыли, что я замужний человек. И, если честно, у меня очень много именно мужчин среди друзей", - заявила Полякова на видео, которое она выложила в соцсетях.

Певица объяснила, что она и Дианов - друзья. Кроме этого, артистка добавила, что ее муж Вадим считает защитника Мариуполя своим лучшим другом.

"И мы его взяли в плен, если честно. Он из одного плена вышел, а в другой попал, у нас дома", - выдала звезда.

Полякова поставила точку в вопросе отношений с Диановым - видео

Кроме этого, слухи прокомментировал сам защитник Мариуполя. Он показал фото с Поляковой и написал:

"На счет отношений между Олей и мной. Не ваше дело! Думайте все, что хотите!".

Напомним, артистка и Дианов начали общаться после того, как морпеха освободили из российского плена. Он мечтал познакомиться с певицей, а потом они стали друзьями. В мае, когда морпех праздновал день рождения, Полякова нежно поздравила его в соцсетях и отметила, что очень его любит.

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