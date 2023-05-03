Певица поздравила морпеха с днем рождения.

Украинская певица Оля Полякова публично обратилась к защитнику Мариуполя Михаилу Дианову, пережившему российский плен. Звезда чувственно поздравила его с днем рождения.

На своей странице Полякова показала совместное фото с Диановым. Также она написала, что искренне желает ему счастья и здоровья.

"Дорогой! С днем рождения! Какое счастье, что мы встретились, наш герой! Не только на войне, но и в повседневной жизни ты продолжаешь защищать тех, кто нуждается в помощи! Сколько с тобой уже сделали, а еще сколько сделаем! Слава Богу, ты жив и свободен, будь здоров и счастлив! Люблю", - поздравила морпеха Полякова.

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Дианов отреагировал на поздравление от Поляковой. В комментариях морпех написал, что благодарен певице за поздравления. Кроме этого, он назвал Полякову красавицей.

В комментариях пользователи сети также присоединились к поздравлениям Дианова. Они желают ему счастья, фанаты пишут:

"С Днем Рождения. Крепкого здоровья, мирного неба и исполнения желаний желаю"

"Присоединяюсь к поздравлениям! Михаил! Вы невероятный! Гордимся! Дай Бог вам здоровья!"

"Поздравляем героя! Долгих лет жизни и благополучия! Вы для нас пример несокрушимости наших ребят! Любим!".

Что известно о Михаиле Дианове

Защитник Мариуполя был одним из тех героев, которые находились на "Азовстали". Он попал в плен россиян, вернуть его домой удалось в сентябре 2022 года. В неволе Дианов потерял 40 килограммов, он был в критическом состоянии.

По возвращении домой морпех познакомился с Поляковой. Он посещал ее концерты, вместе они занимаются благотворительностью.

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