Алисе сегодня исполнилось 11 лет.

Украинская певица Оля Полякова публично поздравила свою младшую дочь Алису с днем рождения. Девочке исполнилось 11 лет. Знаменитость поделилась фотографиями наследницы, которая с годами все больше и больше становится похожей на свою звездную мать.

"Моя Алиса! Сегодня день рождения этой замечательной и чудаковатой девочки. Я так хочу, чтобы у нее все было хорошо, чтобы была здорова и счастлива, а еще чтобы ее главное желание сбылось, и это не подарки, игрушки, и даже не домашние животные... Это вернуться в мирную Украину, домой! Сегодня наши дети хотят одного — быть дома с родителями и мирного неба! Пусть так и будет!" – написала тренер шоу "Голос країни" в своем блоге.

Отметим, сейчас обе дочки Оли Поляковой находятся в Лондоне. Старшая дочь Мария поступила там в престижный музыкальный вуз BMus и переехала жить в общежитие. Младшая Алиса пошла в школу в Лондоне. Хотя, как призналась Полякова-старшая, ее младшая дочь очень болезненно приняла тот факт, что ей придется учиться теперь за границей.

Видео дня

Напомним, Полякова с детьми посетила похороны Елизаветы II и рассказала о стрессе младшей дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: