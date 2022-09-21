Украинская певица поехала в Великобританию, так как туда сейчас поступила ее старшая дочь Маша.

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова сейчас находится в Лондоне вместе со своими детьми. Ее старшая дочь Маша поступила там в BMus - одно из самых престижных музыкальных учебных учреждений страны. А 10-летняя Алиса будет учиться в школе с полным образовательным циклом. В эфире "Сніданку з 1+1" Полякова рассказала, что водила своих детей на похороны Елизаветы II.

"Это такое историческое событие, 70 лет правления Елизаветы II. Без преувеличения эпоха, мы с девочками смотрели сериал о королевской семье, поэтому решили посетить", - рассказала Полякова.

Также певица добавила, что для ее младшей дочери Алисы начало учебы именно за границей стало настоящим стрессом.

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"Она еще маленькая и, если честно, никогда не хотела учиться за границей. Но война решила иначе. И я очень хотела бы обратиться к украинским матерям в горячих точках, там, где действительно летят бомбы. Я вас прошу, девочки, вывозите детей куда-нибудь. За границей тяжело, но все-таки есть помощь, принимают", - обратилась к зрителям Оля Полякова.

Напомним, недавно Полякова шокировала кадрами общежития Великобритании, где будет жить ее дочь.

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