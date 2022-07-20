Именно этот образ, по словам звезды, и принес ей успех.

Украинская певица Оля Полякова призналась, почему раньше ее образ был другой - с кокошником и российскими песнями. Звезда утверждает, что именно в таком облике она полюбилась своим поклонникам, получила первый успех и популярность. Об этом звезда рассказала в разговоре с Ольгой Бутко.

"До 2014 года кокошник, который вы видели, русскоязычные песни... Мне рассказывают, что я привозила сюда "русский мир"... Ни для кого не секрет, что до 2014 года все артисты хотели стать звездами в России. Только так ты мог вернуться в Украину звездой и собирать здесь залы. У нас есть очень много примеров. У нас не было бизнеса, у нас не было рынка. Все, что делалось в шоу-бизнесе — делалось в Москве. И я свои кокошники, шлепки, рашн-стайлы делала не для украинского рынка. Я делала это для России, и у меня был там успех. И был бы еще больший успех, если бы в 2014 году я не приняла решение не ездить больше в Россию, снять кокошник и надеть на голову корону", - рассуждает Ольга.

Впрочем, после того, как РФ начала вести агрессивную политику в отношении Украины, аннексировала Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской областей, от российского стиля Полякова отказалась.

Сейчас, говорит певица, ее песни очень любит украинская публика. Но чтобы их заменить украинскими хитами, потребуется время.

"Нужно подождать, пока мои украиноязычные песни станут хитами и полностью заменят мой репертуар. Но я понимаю, что это нужно", - добавила Оля.

Она подчеркнула, что запрет на русскую музыку - отличный шанс для развития украинской.

Напомним, Дмитрий Гордон почтил память покойной Писанки и показал свой клип, где она сыграла главную роль.

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