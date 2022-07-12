В сети начали распространять слухи, что Вадим якобы покинул Украину.

Украинская певица Оля Полякова попала в скандал. На ее мужа набросились с критикой за то, что он якобы в войну выехал из Украины. Певица поспешила за него заступиться и решила "закрыть рот" всем хейтерам.

У себя в Instagram-stories она выложила видеообращение, на котором заявила: "Очень противно мне сейчас наблюдать ситуацию, в которой какие-то паблики сейчас распространяют новость, что вроде бы мой муж был заграницей, а я всем говорю, что нет. Мой муж со всеми разрешениями первый раз после начала войны 29 июня приехал за мной и моими детьми в Прагу. Мы были там три дня. Он был на двух моих концертах и 3 июля мы отправились в Украину. Я прошу вас, люди, не разгоняйте г*вно не вентилятор. Отвратительно на это смотреть".

Артистка отметила, что сейчас ее супруг находится в Украине и не планирует ее покидать, хотя для выезда у него есть законные основания.

"С 29 июня мой муж имеет право уезжать за границу, потому что ему исполнилось 60 лет. И все, кто говорит фигню и разгоняет хейт, закройте рот. Идите в задницу! И еще одно – он в Украине. Как был, так и есть. И никуда не собирается. Так что можете встретиться с ним лично. Он умеет с такими разговаривать. Увижу, какие вы смелые", - возмутилась исполнительница хита "Шлепки".

Напомним, Оля Полякова откровенно рассказала, как война изменила ее семью.

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