Полякова акцентировала внимание, что до войны в ее репертуаре не было ни одной украинской песни – репертуар был полностью русскоязычным.

Популярная украинская певица Оля Полякова развенчала миф российской пропаганды о притеснениях в Украине русскоязычного населения, которое якобы нужно защищать.

Так, звезда дала короткое интервью российской журналистке Ксении Собчак, не говорящей правду о войне РФ в Украине. Разговор опубликован на YouTube-канале "Осторожно: Собчак". Беседа состоялась в доме блогерши Ники Белоцерковской во Франции, которая приняла на своей вилле Полякову с дочерьми и в начале полномасштабной войны в Украине осудила Путина.

Полякова отметила, что сама наполовину русская, обладательница русской фамилии. Певица акцентировала внимание, что до войны в ее репертуаре не было ни одной украинской песни – репертуар был полностью русскоязычным.

"Я два года назад собрала во Львове 35-тысячный стадион на западной Украине. Это к разговорам о том, что во Львове нельзя было говорить на русском языке, что русский язык притесняли. Я совершенно яркий пример: наполовину россиянка, с российской фамилией, которая пела на русском языке, имела невероятно большую армию украинских фанатов, которые меня любят, которые меня знают, собирают мои стадионы", — отметила она.

Полякова ответила на вопрос Собчак, будет ли она после войны петь на русском языке.

"Сейчас люди, 40-миллионная страна, находятся в абсолютном недоумении, что будет завтра. 11 миллионов уже уехали за границу. Кстати, они почему-то не едут в Россию. Они едут в Европу, убегают от войны. И все они в подвешенном состоянии. Вы спрашиваете, буду ли я петь я на русском. А я вообще не знаю, буду ли петь я, будет ли нужна кому-то музыка, нужна ли будет моя профессия", – ответила Полякова.

Звезда добавила, что планирует возвратиться домой в Украине. Оля призналась, что, несмотря на то, что находится в безопасности и в живописном городе, не может наслаждаться красотой и спокойствием.

"Я хочу очень вернуться домой, это единственное, о чем я думаю. Когда мне говорят — там же там хорошо... Я не могу наслаждаться этим. Я не вижу этого всего "красиво". Это единственное, что меня держит — мы вернемся домой… Что нам жаловаться? Мы живы. Это очень важно", – отметила она.

К слову, Собчак не говорит правду о войне России в Украине. В частности, в видео разговора слова "война" и "вторжение" вырезали, сопровождая титрами: "Происходящее в Украине по законодательству РФ следует называть "спецоперацией".

Ранее, как писал УНИАН, Полякова рассказала правду о войне в Украине: "Это не фейк!".

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