Ирина Билык поделилась в Instagram роликом с их примирением.

Украинская певица Оля Полякова извинилась перед своей коллегой Ириной Билык за то, что в одном из шоу назвала ее "сучк*й".

Видео примирения с подругой Билык поделилась в своем Instagram.

"О настоящей, искренней, женской дружбе. А кого из шоу-бизнеса вы могли бы назвать суч**й?" – спросила исполнительница в подписи к ролику.

На ролике Полякова, извиняясь, целует руку Билык, после чего они обнимаются.

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- Это все после шоу "Взрослые девочки", где я Иру, великую Иру, которую я обожаю, обозвала сучк*й. Любя!

- А теперь извиняйся.

- Извиняюсь! Любя!

- Ну, если так, тогда я извиняю. Ты тоже су**а, я забыла тебе об этом сказать.

Ранее сообщалось, как Полякова жестко "наехала" на певицу Могилевскую, заявив, что она у нее на глазах "клеила" ее мужа.

А Ирина Билык показала необычный подарок от креативного поклонника.

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Автор: Виолетта Орлова