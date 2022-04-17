Украинская певица осудила своего экс-коллегу за поддержку Марченко и Медведчука.

Украинская певица Оля Полякова эмоционально обратилась к российскому исполнителю Филиппу Киркорову, который поддержал Оксану Марченко и Виктора Медведчука.

Свое видеообращение Ольга разместила на странице в Instagram.

Там она заявила, что ждала два месяца, пока тот окажет какую-то поддержку Украине, однако он высказался только сейчас, и не в поддержку Украины, а в сторону Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.

Полякова спросила у Киркорова, не хотел ли певец пожалеть украинцев, которые в свое время были его фанатами и "носили на руках".

"Тебе ее жаль? А украинский народ, который носил тебя на руках, набивал тебе залы, пел твои песни, любил тебя, тебе их не жалко? Тех твоих поклонниц, молодых и пожилых, которых физически тысячами убивает твоя страна, убивает и насилует женщин и детей, стирающих с лица земли русскоязычные города", - спросила Ольга у Филиппа.

"Ты пишешь, что для тебя ценность – человеческие отношения? Ну, давай начнем с меня и с моих с тобой отношений. Не буду говорить, что ты ни разу не написал мне за это время, не поинтересовался, как я, как мои дети", - сказала на видео Полякова.

Также артистка говорит, что изо всех сил оправдывала Киркорова, однако сейчас это не имеет никакого значения.

"Я всегда приводила тебя в пример благодаря твоему пониманию души артиста. Это восхищение останется со мной и теперь. Как память о том, что великие артисты могут быть маленькими людьми", - резюмировала певица.

Напомним, Оля Полякова на росТВ рассказала, как оккупанты расстреляли подругу ее дочери.

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