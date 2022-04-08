Но даже блокировка соцсети Полякову не остановила.

Украинскую певицу Олю Полякову заблокировали в социальной сети Instagram. Вероятно, россияне пожаловались на ее посты с кадрами зверств оккупантов в Буче.

"У меня заблокировали Instagram! За правду! За признание ужасных преступлений российских оккупантов в Украине! Но это не остановит меня, как и всех нас, в борьбе против фашистских подонков на территории нашей земли! Присоединяйтесь к моей странице здесь на Фейсбуке!" – написала Полякова.

Певица продолжает вести информационную войну и поддерживать украинцев, но уже в Facebook.

Напомним, ранее Оля Полякова призвала опальных звезд не "трястись" за концерты в РФ.

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