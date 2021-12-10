Дочь известной певицы Мадонны - Леон Лурдес снялась в полуобнаженной фотосессии для обложки модного журнала Paper.
Фото опубликованы на странице журнала Paper в Instagram.
25-летняя Лурдес предстала в образе из 90-х, что также подчеркивают макияж, маникюр и прическа модели. На одном из снимков она позирует в частично обнажающем грудь синем топе и белой мини-юбке.
На другом фото Лурдес лежит на капоте автомобиля в голубом нижнем белье и белых дутых сапогах.
Также она предстала в белом облегающем мини-платье, которое прикрывает только перед, а сзади почти полностью оголяет ее тело.
Автором провокационных снимков стал фотограф Индиана Пиорек.
Как сообщал УНИАН, ранее Мадонна опубликовала в Instagram фотографию с дочерью Леоной Лурдес, где та позирует в мини-платье. Девушка подняла руку для того, чтобы сделать сэлфи с мамой и засветила волосы подмышками.
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