Автором провокационных снимков стал фотограф Индиана Пиорек.

Дочь известной певицы Мадонны - Леон Лурдес снялась в полуобнаженной фотосессии для обложки модного журнала Paper.

Фото опубликованы на странице журнала Paper в Instagram.

25-летняя Лурдес предстала в образе из 90-х, что также подчеркивают макияж, маникюр и прическа модели. На одном из снимков она позирует в частично обнажающем грудь синем топе и белой мини-юбке.

На другом фото Лурдес лежит на капоте автомобиля в голубом нижнем белье и белых дутых сапогах.

Также она предстала в белом облегающем мини-платье, которое прикрывает только перед, а сзади почти полностью оголяет ее тело.

Автором провокационных снимков стал фотограф Индиана Пиорек.

Как сообщал УНИАН, ранее Мадонна опубликовала в Instagram фотографию с дочерью Леоной Лурдес, где та позирует в мини-платье. Девушка подняла руку для того, чтобы сделать сэлфи с мамой и засветила волосы подмышками.

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Автор: Виолетта Орлова