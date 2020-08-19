Дочь Мадонны в мини-платье сверкнула мохнатыми подмышками
16:54, 19 августа 2020Звезды
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Леон Лурдес показала волосы под руками.
Дочь Мадонны не бреется / instagram.com/madonna
Известная певица Мадонна опубликовала в Instagram фотографию с дочерью Леоной Лурдес, где та позирует в мини-платье.
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На фото с празднования дня рождения Мадонны ее дочь предстала в зеленом платье. Девушка подняла руку для того, чтобы сделать сэлфи с мамой и засветила волосы подмышками. Также на ее плече была маленькая красная сумочка.
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