Дочь Мадонны в мини-платье сверкнула мохнатыми подмышками

Леон Лурдес показала волосы под руками.

Известная певица Мадонна опубликовала в Instagram фотографию с дочерью Леоной Лурдес, где та позирует в мини-платье.

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На фото с празднования дня рождения Мадонны ее дочь предстала в зеленом платье. Девушка подняла руку для того, чтобы сделать сэлфи с мамой и засветила волосы подмышками. Также на ее плече была маленькая красная сумочка.

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Автор: Диана Могилевич