Юморист рассказал, что пол года назад он ушел в творческий отпуск и стал зарабатывать на жизнь на корпоративах.

Шоу "Холостячка" и Ксения Мишина перевернули жизнь Александра Эллерта с ног на голову. Благодаря звездной возлюбленной он ходил по телевизионным шоу и заработал 330 тысяч подписчиков в Instagram. Став популярным, юморист не стал держаться за работу сценариста в "Квартале 95".

Как рассказал Эллерт в интервью славе Демину на Люкс ФМ, с августа прошлого года он не пишет шутки.

"Я пол года не хожу на работу в "Квартал", попросился в творческий отпуск. В тот момент мне хотелось вырваться из рамок. Мне легко разрешили, но, видимо, попросят, если творческий отпуск затянется", – признается юморист.

Эллерт переключился на корпоративы, свадьбы и другие частные мероприятия. Даже создал офлайн мастер-класс для ведущих, а в марте запустит еще один. Деньги комику приносит и реклама в Instagram.

Как рассказал юморист, даже без "Квартала 95" зарабатывает он очень хорошо – 20 тысяч долларов за декабрь, например.

Отметим, что и Ксения Мишина прекрасно себя обеспечивает. Недавно она купила 4-комнатную квартиру в Киеве на левом берегу.

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