Певицу назвали "снежной королевой".

Украинская певица Ирина Билык поразила поклонников новым "космическим" образом. Фанаты восхитились ее красотой и творчеством.

Исполнительница показалась в "инопланетном" облачении в своем Instagram.

"Если бы я жила за пределами нашей планеты, я бы выглядела именно так, – подписала Билык свое новое фото. Как вы думаете, на других планетах знают, что такое музыка? И есть ли у них свои звезды?".

"У каждого человека своя планета, а у людей творчества тем более... Ира, ты божественная", "Ирина покорила всех земных красавчиков, теперь очарует всех инопланетян", "Ирочка, вы всегда выглядите космически", "Я уверена, там точно есть музыка, и она играет "в их жизни" очень важную роль", "Снежная королева", "На других планетах слушают только Иру Билык", "Песни Ирины Билык звучат везде. Даже за пределами нашей планеты", – отреагировали подписчики.

Читайте также"Мальчик – чудо": Ирина Билык умилила сеть видео с маленьким сыномРанее сообщалось, что Ирина Билык готовит особенное "послание" женщинам: новый клип к песне "Мне нравится" и фото-проект "ода женской красоте".

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