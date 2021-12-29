Певицы засветились в одной компании.

Украинские певицы Наталья Могилевская и Ирина Билык вызвали восторг у пользователей сети совместным фото на одном из предновогодних мероприятий.

В кадре звезды сидят за столиком в ярких образах. В руках они держат бокал с шампанским. Но если Наталья на фото широко улыбается, что Ирина выглядит слегка удивленно.

Читайте такжеАлина Гросу назвала самые дорогие подарки от возлюбленного"Ира, была рада встрече! С Наступающим! Обожаю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита", - подписала фото Наталья.

Билык в свою очередь также поздравила Могилевскую с наступающими праздниками: "И тебя с наступающим, Натусик".

"Девчёнки, вы крутые", "Богини", "Они как Пугачева и Ротару", "Красивые девушки", "Две мои музы", "Две легенды", "Украиночки", - пишут поклонники.

Напомним, ранее победитель "Танцев со звездами" рассказал о конфликтах с Натальей Могилевской.

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