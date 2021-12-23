Украинская певица Ирина Билык организовала фото-проект "Ода женской красоте" в рамках нового видео для песни "Мне нравится"
Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram.
"О красоте души, красоте ума, красоте характера, – описала она проект. – Клип и фото-проект – визуальное и музыкальное послание женщинам не боятся быть разными. Принимать в себе все грани и выражать их в мир".
По ее словам для фото-проекта были приглашены женщины разных профессий и возрастов: юрист и экономист, предприниматель и beauty expert, юрист и дизайнер интерьеров, переводчик.
Читайте такжеЖена Павлика хотела "сбежать" из Украины после намека на развод (фото)"А в центре я, как заряд творческой энергии. Девчонки, мы самые прекрасные, давайте идти с позитивной энергией на встречу к новому году!" – призвала Билык.
"Роскошные", "Восхитительные", "Как круто", "Идея супер", – отреагировали поклонники в комментариях.
Ранее "украинская Мадонна" Ирина Билык решила показать, как выглядела много лет назад.