Певица работает над новым клипом и отдельно организовала целый фото-проект.

Украинская певица Ирина Билык организовала фото-проект "Ода женской красоте" в рамках нового видео для песни "Мне нравится"

Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram.

"О красоте души, красоте ума, красоте характера, – описала она проект. – Клип и фото-проект – визуальное и музыкальное послание женщинам не боятся быть разными. Принимать в себе все грани и выражать их в мир".

По ее словам для фото-проекта были приглашены женщины разных профессий и возрастов: юрист и экономист, предприниматель и beauty expert, юрист и дизайнер интерьеров, переводчик.

Читайте такжеЖена Павлика хотела "сбежать" из Украины после намека на развод (фото)"А в центре я, как заряд творческой энергии. Девчонки, мы самые прекрасные, давайте идти с позитивной энергией на встречу к новому году!" – призвала Билык.

"Роскошные", "Восхитительные", "Как круто", "Идея супер", – отреагировали поклонники в комментариях.

Ранее "украинская Мадонна" Ирина Билык решила показать, как выглядела много лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: