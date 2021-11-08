В десятом эфире "Танцев со звездами" Зарицкая исполнила два танца.

Вчера, 7 ноября, состоялся десятый эфир шоу "Танцы со звездами", который был посвящен семье.

Так, участники станцевали не только со своими партнерами, но и с близкими людьми. Танец Александры Зарицкой с Юрием Мешковым и бабушкой судьи оценили положительно, а вот номер из бальной программы не вызвал такого же восторга. Поклонники отметили, что самба - это не танец Саши.

"Саша классная, но самба - это не ее", "Только Юра своей харизмой спасал танец", "Одеть ее лучше уже не могли", "Думаю, она слабее других участников", "Не понравилось", "Насколько неуверенно, сложно. Наверное, и сама понимает, что на этом эфире - все", "Какое неподходящее платье", "Эта самба меня убила", - пишут пользователи сети.

Отметим, пара Саша Зарицкая и Юрий Мешков покинули проект после десятого эфира.

Читайте также"Бомба": Настю Каменских в новом образе перепутали с Ким КардашьянРанее УНИАН сообщал, что один из танцев Зарицкая исполнила вместе со своей бабушкой, которая на паркете устроила настоящее сватанье. По словам бабушки, ей очень нравится партнер внучки Юрий Мешков и она хотела бы, чтобы у них сложились романтические отношения.

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Автор: Диана Могилевич