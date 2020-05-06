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Похудевшая почти на 50 килограмм Адель поразила стройной фигурой (фото)

11:16, 06 мая 2020
Звезды
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Адель сбросила более 45 кг / Instagram Адель

По данным СМИ, исполнительнице удалось сбросить более 45 кг. Да и сама она уже не скрывает, что ее тело трансформировалось в лучшую сторону.

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Так, на странице в Instagram звезда запостила снимок, где предстает в черном мини-платье и с длинными волосами. Эта фотография была сделана на дне рождения певицы, которое она отпраздновала 5 мая.  

"Спасибо вам за любовь в день рождения. Я надеюсь, что вы все в безопасности в это бурное время. Я бы хотела поблагодарить всех, кто сейчас находится на передовой, защищая нас, рискуя своей жизнью. Вы действительно наши ангелы. 2020 все в порядке, спасибо", - подписала она фото.

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Теги: #певица#Адель