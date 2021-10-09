Виталий Салий сейчас снимается в российском сериале.

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала актера Виталия Салия за роль в российском сериале. Виталий играет российского офицера в ленте "Бухта глубокая". Из-за этого в сети разгорелся скандал.

"Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил? Пока наши мальчики сидят в окопах, украинский актер Салий играет в московском сериале их военного доблестного моряка. А у нас Виталий Салий и до сих пор играет в театре на Левом Берегу? Как в Гольдони Фигаро здесь, Фигаро там? Или все уже, умерла так умерла?", - написала Ницой в Facebook.

К Ницой присоединились и другие украинцы, которым не понравилась эта новость. Отметим, что сам Виталий пока никак не прокомментировал данную ситуацию.

"Это сорняк без роду и племени, буйно пророс на украинской земле. Единственное, что они ценят, это бабло, поэтому они все "внеполитики"", "А еще о таких писал Тарас Григорьевич: "Грязь москвы...", "Гадость. Деньги не пахнут", "Разве впервые. Он с российского кино не вылезает", "Интересно то, что москвичи всю эту нечисть к себе не забирают, а держат у нас, чтобы гадили и рожали паскуд", - пишут в сети.

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В 2006 году Салий окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Был ведущим двух шоу на канале Украина - "Буба-шоу" и "Глазам не верю".

С 2004 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. С 2015 года одновременно выступает на сцене Санкт-Петербургского театра "Приют Комедианта". Кинодебют Виталия состоялся в 2004 году в эпизодической роли в фильме "Пепел Феникса".

Виталия Салия дважды номинировали на театральную премию "Киевская пектораль" за роли второго плана. В 2011 году актер стал номинантом телевизионной премии "Телетриумф".

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Автор: Диана Могилевич