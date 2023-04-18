Он отметил, что его жизнь продолжается.

Украинский военный, писатель и музыкант Павел Вышебаба, который пишет стихи о войне и любви, сделал откровенное признание. Он развелся с женой.

По словам Вышебабы, его фанаты могли об этом догадаться еще раньше. Однако сейчас он решил публично подтвердить информацию о разрыве отношений.

"Я разведен. Для друзей и внимательных читателей моего сборника стихов это давно не секрет. Но похоже об этом нужно сделать отдельный пост, чтобы не отвечать на этот вопрос снова и снова. Я разведен, история нашей семьи закончилась в 2022-м, пополнили статистику расторгнутых браков во время войны", - написал поэт в Instagram.

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Вышебаба также отметил, что он не хочет раскрывать детали. Впрочем, военный сообщил, что эти отношения для него уже давно позади.

"Воспользуюсь своим правом не посвящать других в детали – это наша частная жизнь. Мы остаемся любящими родителями нашей прекрасной дочери. Это давно позади, жизнь продолжается", - подчеркнул Вышебаба.

Кто такой Павел Вышебаба

Павлу Вышебабе 37 лет, он родился в Краматорске. Он - поэт, музыкант, экоактивист и командир отделения ВСУ в 68 ОЕБр им. Олексы Довбуша. Военный пишет стихи и дает благотворительные концерты. В 2022 году издал сборник "Тільки не пиши мені про війну".

Вышебаба активно ведет страницы в социальных сетях. Недавно он показал видео с выступления, на котором он читал стихи. Поэт собирает средства для защитников Украины. В частности, Вышебаба и парамедик Екатерина "Пташка" Полищук недавно проводили тур и выступали в городах Украины.

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