Вместе со звездой уехали ее муж-актер и маленький сын.

Украинская актриса Любава Грешнова вспомнила, как после начала полномасштабного вторжения разорвала все связи с РФ и убегала из Москвы.

Как поделилась звезда украинских сериалов в интервью Oboz.ua, на третий или четвертый день они с сыном и мужем - актером Михаилом Пшеничным - решили бежать из Москвы. Звезда вспомнила, что имеющиеся билеты стоили фантастических денег.

"Было очень страшно... Мы сначала приобрели билеты, где нужно было проходить пешеходную границу через Литву, но я в последний момент испугалась, потому что там, как рассказывали, устраивали очень долгие проверки и допросы. Я знаю точно, не смогла бы соврать, что еду просто путешествовать. Знаете, я иногда думаю: как там вообще могли наши остаться? Человеку с украинским паспортом там очень непросто. Мы взяли билеты в Египет. По дороге в аэропорт нас остановила патрульная машина, хотели забрать в отделение, когда увидели украинские паспорта, но отпустили. В аэропорту я от страха почти теряла сознание, но мы таки вылетели", - рассказала актриса.

Еще шесть дней семья провела в Египте в ожидании билетов в Варшаву. Актриса вспоминает, что ее моральное состояние в эти дни было критическим.

"И это был такой диссонанс - сидела у моря и смотрела все подряд новости из Украины: все разбито, летят ракеты. Как очень плохое кино ... у нас была связь с родителями, они держались. Остались к тому времени в подвале нашего дома одни. Они могли прятаться только там, потому что иначе было не выжить. На Салтовке нет ни одного неповрежденного дома. Каждый дом-попадание, прилет, дыры. Российские войска зашли в Харьков именно через Салтовку, а наши их оттуда выбивали. На перекрестке, где шли ожесточенные бои, расположен наш дом", - отметила актриса.

Чем известна Любава Грешнова

Любава Грешнова - украинская актриса из Харькова. Она сыграла в таких фильмах и сериалах как "Дом для двоих", "Моя новая жизнь", "Страшная красавица", "Поделись счастьем своим" и других.

Состоит в браке с актером Михаилом Пшеничным, с которым познакомилась на съемках фильма "Невеста моего друга". В 2017 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.

Напомним, ранее Грешнова ответила, почему работала в России.

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