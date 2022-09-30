Любава Грешнова рассказала, что была заложницей обстоятельств.

Украинская актриса Любава Грешнова рассказала, почему была вынуждена работать в России несмотря на то, что никогда не испытывала особой тяги к стране-агрессору.

По ее словам, все украинское кинопроизводство последние 10 лет - и после 2014 года, и до 23 февраля 2022 - было связано с российским производством.

"Об этом сейчас много говорят наши актеры, потому что это стало такой вроде бы новостью для многих. Хотя, когда в 90% украинских сериалов в главных ролях были российские актеры, особенно мужчины, почему-то это ни у кого не вызывало вопросов. Поэтому мы, можно сказать, были заложниками обстоятельств", - рассказала Грешнова в интервью УНИАН. Видео дня

Некоторые контракты подписывались, например, так: половина съемок проходит в Украине, а половина - в России, и так было всегда. Актриса добавила, что очень много ее украинских коллег ездили работать на две страны, отказывались единицы - буквально два-три человека.

"Такое было производство, это была только работа. Я никак не относилась к России, и когда началась война, конечно, никаких вопросов, каких-то рефлексий относительно того, чтобы там по чему-то скучать, или еще что-то - не было. Я совершенно спокойно закрыла для себя этот вопрос навеки. Стать персоной нон грата не боялась. Это даже честь для меня. Быть запрещенным в России сейчас - это круто", - ответила Грешнова.

Отметим, Любава Грешнова снималась во многих популярных сериалах и фильмах. Среди его главных работ были роли в таких картинах как "Пока живу, люблю", "Уйти, чтобы остаться", "Переезд", "Невеста моего друга" и многих других.

Напомним, ранее Любава Грешнова рассказала об отношении россиян к войне.

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