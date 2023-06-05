Любава Грешнова пренебрежительно относилась к своему здоровью.

Украинская актриса Любава Грешнова рассказала, что из-за кинокарьеры едва не погубила свою жизнь. Она постоянно сидела на диетах, которые изнуряли ее организм. Но это еще далеко не все, что негативно сказалось на ее жизни.

Как рассказала Грешнова в интервью Алине Доротюк, в студенческие годы у нее была аллергия. Тогда медики вкололи ей не тот препарат, что повлияло на ее здоровье в целом. Также у нее были проблему с мениском.

Звезда продолжила, что пережила и две клинические смерти, анафилактический шок. Любава признается, что главная проблема в том, что она не берегла себя.

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"Как-то так совпадали обстоятельства, что я не очень себя берегла. Много работала. Еще постоянно худела. Был момент, когда я просто упала в обморок", - рассказала актриса.

Она добавила, что после рождения сына думала закончить кинокарьеру, так как не могла похудеть. За время беременности она набрала 40 килограмм, и не представляла, как будет выглядеть в таком весе на экране.

Чем известна Любава Грешнова

Любава Грешнова - украинская актриса из Харькова. Она сыграла в таких фильмах и сериалах как "Дом для двоих", "Моя новая жизнь", "Страшная красавица", "Поделись счастьем своим" и других.

Состоит в браке с актером Михаилом Пшеничным, с которым познакомилась на съемках фильма "Невеста моего друга". В 2017 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца.

Напомним, ранее Грешнова ответила, почему работала в России.

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