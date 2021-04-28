28 апреля во всем мире отмечается День "Поцелуй свою вторую половинку".

Что может быть прекраснее поцелуев и проявления любви? Вряд ли можно придумать что-то лучше. Поэтому 28 апреля во всем мире отмечают День "Поцелуй свою вторую половинку".

Настя Каменских и Потап

Эта звездная семья никогда не скрывает своих чувств. Они могут проявлять нежность друг к другу даже на публике. При чем их демонстративные поцелуи часто были поводов для обсуждений.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Их история любви началась во время проекта "Танцы со звездами". Они вместе выходили на паркет и покоряли судей и зрителей. И пары есть две дочки, и они никогда не скрывают свои чувства.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша и Никита познакомились на проекте "Холостяк", где девушка стала победительницей. Вскоре после финала шоу они начали вместе жить, поженились и вот уже ждут первенца. Эта пара показатель того, что не нужно прятать свои чувства, если очень хочется поделиться нежностью со своей второй половинкой.

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Автор: Диана Могилевич