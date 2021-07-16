Певица опубликовала новые фото, но не все их оценили.

Известная украинская певица MARUV поделилась с поклонниками серией снимков в новом образе.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

"Вам нравится мой стиль?" – спросила она в подписи к снимкам.

На фото певица позирует в белом корсете и черном берете.

Читайте такжеMARUV "разнесли" в сети из-за нового клипа с червяком-имитацией полового органаПодписчики MARUV отреагировали по-разному:

"Нет, стиль в последние время как у девушки легкого поведения", "Это уже не Марув! Увы...", "Бомба", "Раньше было лучше", "Я одетой Марув уже не представляю".

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Автор: Катерина Шварц