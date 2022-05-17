Алла Борисовна вместе с семьёй сейчас находится в Израиле.

Российская певица Алла Пугачева, которая сейчас вместе с семьей находится в Израиле, сообщила, что скоро вернется в Россию.

В комментарии "Известиям" она отметила, что двойняшки Лиза и Гарри 1 сентября пойдут в школу, поэтому они вернутся в Россию. Да и каникулы в Израиле, по ее словам, уже подходят к концу.

"Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", – сказала Пугачева.

Отметим, Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в Израиль еще 28 февраля 2022 года. С первого дня вторжения России в Украину Галкин всячески осуждает политику Кремля и диктаторский режим Путина.

Также он планирует дать несколько концертов в Израиле, а вырученные деньги перечислит на помощь украинским беженцам.

Кроме того, известно, что из-за антивоенной позиции Галкина "запретили" в РФ. Его уже уволили с "Первого канала", на котором он проработал пять лет, а также отменили все его концерты.

Вас также могут заинтересовать новости: