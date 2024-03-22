Он отметил, что нельзя популяризировать творчество Тычины.

Украинский комик и блогер Феликс Редька недавно жестко раскритиковал новый клип и песню певца Артема Пивоварова на стихи Павла Тычины под названием "О, Панно", который вышел в рамках его проекта "Твои стихи, мои ноты". Исполнитель таким образом продолжает идею популяризации украинских произведений, которые ложатся в основу его песен, однако Феликса возмутил выбор творчества такого поэта.

Блогер опубликовал соответствующее видео в TikTok, в котором отметил, что Артем таким образом "плюнул в лицо украинскому народу".

"Несколько дней назад Артем Пивоваров вместе со своими дружками выложил песню на стихи украинского поэта Павла Тычины "О, Панно", чем плюнул в лицо украинского народа и вытер ноги о нашу общую национальную память. Потому что, если вы не знали, кто такой Павел Тычинина, то я вам расскажу. Павел Тычина - председатель Верховного Совета оккупационной УССР, Лауреат Сталинской премии, кавалер пяти, не одного и не двух, пусть бы и трех, но пяти орденов Ленина и автор гимна УССР. Того самого гимна, в котором есть следующие слова:

"Нам завжди у битвах за долю народу

Був другом і братом російський народ.

І Ленін осяяв нам путь на свободу,

І Сталін веде нас до світлих висот", - рассказал Феликс.

Творчество такой, по словам Редьки, противоречивой персоны нельзя сейчас популяризировать. Поэтому мужчина эмоционально обратился к Пивоварову с такими словами:

"Как вам, господин Артем, петь стихи человека, который отбеливали палача украинского народа? Как вам танцевать в усиках под стихи человека, у которого руки по локоть в крови? Вы чего этим добиваетесь? Вы пишете эти песни, их потом слушают школьники, чтобы у нас что? Чтобы у нас выросло поколение ждунов? Вы хотите, чтобы Путин оправдывал нападение на Украину вашими клипами? Господин Артем, опомнитесь! Удалите эту песню! Попросите извинения и всю жизнь кайтесь, потому что неизвестно, сколько голов вы уже заразили этой песней".

Не забыл Редька и об обращении ко всем флористам, ботаникам и биологам, которые должны выкашивать все цветы, растения, которые размножаются через "пестики и тычинки".

"Нельзя давать детям смотреть на растения, которые размножаются чем-то, в чем хоть как-то присутствует слово Тычина. Я надеюсь на то, что все сделают выводы и больше никогда не будут размывать границы и не будут тянуть в наше информационное пространство х*й*ю. Слава Украине!", - добавил Феликс.

Интересно, что сам певец Артем Пивоваров пока не отвечал на его критику.

Напомним, ранее блогер жестко раскритиковал новый клип Ани Тринчер.

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