Боец ВСУ посетил концерт артиста и остался очень доволен.

На днях украинский музыкант Артем Пивоваров дал концерт в Виннице, на который пришел боец ВСУ, потерявший глаза. Когда артист увидел в зале военного Виталия Вереса, то сразу же спустился к нему.

Он крепко обнял человека, который мужественно обороняет Украину от российской навалы и сказал:

"Спасибо, что пришли. Рад видеть, горжусь этой возможностью! Спасибо вам, спасибо за все, что вы делаете для нашей страны".

Также Пивоваров решил сделать подарок военному. Он сказал, что теперь вход на все его концерты для Виталия будут беспатными.

Кроме того, артист уже после концерта, за кулисами, встретился с семьей Вереса. Пивоваров сказал дочери военного, что она так же может посещать все его концерты бесплатно.

"Если ты захочешь прийти через 5 лет или через 10, если твоя любовь останется со мной, то я буду рад видеть тебя каждый год на каждом концерте", – добавил Пивоваров.

Как отреагировали пользователи сети

"Это поступок очень доброго человека"

"Это называется человечность и уважение к военным"

"Он заработал много денег, но не потерял человечность"

"Поступок заслуживает уважения"

"Расплакалась, как маленькая девочка. Горжусь, что в Украине такая молодеж"

Напомним, ранее Артем Пивоваров расплакался прямо на концерте.

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