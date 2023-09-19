Он не смог сдержать эмоции от истории мальчика о погибшем близком человеке.

На днях украинский музыкант и тренер шоу "Голос країни-13" Артем Пивоваров дал концерт, во время которого произошло непредвиденное обстоятельство.

Один из зрителей - маленький мальчик - расплакался во время того, как артист исполнял свою песню "Говори". Пивоваров не смог продолжить дальше выступление и остановил концерт.

Как оказалось, мальчик потерял на войне близкого человека, который очень любил эту песню. Именно поэтому он не смог сдержать эмоций.

Артем попытался успокоить мальчика и сказал ему слова поддержки:

"Я испытывал то же самое. Главное, что человек, которого ты помнишь, она оставила самые хорошие мысли о себе. Это важно. Потому что если ты вспоминаешь его сегодня, если ты плачешь в честь этого человека, скорее всего, этот человек был особенным и делала особенные вещи в своей жизни".

Он добавил, что проявлять свои эмоции - это нормально, даже если это слезы.

"Знаешь, говорят, что мужчины не плачут, но это неправда. Твои мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. В твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях. Иногда, возможно, в своих мыслях тоже. Но эти вещи делают нас сильнее. Ты потерял близкого человека. Поверь, это почти каждый человек испытывал", - добавил Пивоваров.

В момент, когда Пивоваров пытался поддержать парня, ему самому не удалось сдержать слезы.

Напомним, ранее Артем Пивоваров "уснул" в прямом эфире.

Вас также могут заинтересовать новости: