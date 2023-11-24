В Ирландии проходят протесты.

Артем Пивоваров с начала полномасштабного российского вторжения ездит с благотворительными концертами за границу. На днях у него должен был состояться концерт в Дублине, однако артист срочно его отменил.

На своей странице в Instagram он рассказал, что на соседней улице начались теракты, они с командой слышали взрывы. Поэтому, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни зрителей, Пивоваров решил отменить концерт.

"Для безопасности наших слушателей мы вместе с администрацией площадки вынуждены отменить концерт. Эвакуация с площадки происходит не по нашему пожеланию, это условие законодательства. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Местные власти и органы делают все возможное для того, чтобы вы не подвергали себя опасности", – сказал Артем.

Видео дня

Также он сказал, что все билеты остаются действительными. Вскоре он сообщит новые даты своих выступлений в Ирландии.

Теракты в Ирландии

Недавно неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих возле одной из школ. В результате пострадали пятеро людей, трое из которых - дети. Жители страны были возмущены этим инцидентом, поэтому начали выходить на улицы и устраивать протесты. Люди призвали правительство пересмотреть миграционную политику Ирландии.

Вас также могут заинтересовать новости: