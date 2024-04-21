Екатерину Репяхову захейтили в сети.

Жену украинского певца Виктора Павлика - блогера Екатерину Репьяхову - раскритиковали в сети. Супруги воспитывают неречевого мальчика. Женщину осудили за плохое воспитание и медленное развитие ее сына.

Своими сообщениями хейтеры довели до слез блогера. Ранее Репьяхова рассказывала, что у ее сына Миши произошла остановка в развитии. Екатерина на своей странице в Instagram показала комментарии подписчиков, которые сильно возмутились плохим состоянием мальчика.

"Умников вызвали? Мой мальчик еще всем покажет. Из-за таких людей в нашем обществе не нормотипичные дети считаются чем-то постыдным и это большая беда", - написала Екатерина.

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Репьяхова эмоционально отреагировала на комментарии хейтеров. Она со слезами на глазах написала: "Что с нашей страной не так?"

Как известно, Михайлик занимается с логопедами, а также ему проводят нейрокоррекцию. Он посещает развивающие занятия, детский сад и плавание с тренером. Блогерша вступилась за двухлетнего сына. Она подчеркнула, что гордится быть мамой не нормотипичного ребенка:

Я горжусь быть мамой не нормотипичного ребенка. Мой сын выбрал меня, потому что знал, что его буду любить таким, какой он есть. Я пройду с ним этот трудный путь. Я буду держать его за руку столько, сколько ему это будет нужно.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика призналась, что любимый больше не хочет детей и назвала причину.

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