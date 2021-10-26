Исполнительница считает, что могла заразиться коронавирусом.

Украинская певица, бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская описала странные ощущения и появившиеся у нее симптомы из-за возможного заражения коронавирусом.

О том, что у нее может быть COVID-19, исполнительница рассказала в Instagram-сториз.

"Я думала, что я бэтмен, последний из могикан, который не заболеет "короной". Но... у меня пропал вкус, поэтому можно топтать цветную капусту и не париться вообще", – отметила Каминская.

При этом Слава добавила, что совершенно ничего не чувствует, когда "лапает" себя за грудь и за коленку, и за плечо.

Читайте также"На расслабоне": Надя Дорофеева показала, как отдыхает с Дантесом в Турции (фото)Ранее сообщалось, как Слава Каминская отправилась на отдых в Одессу вместе со своими детьми и бывшим мужем Эдгаром Каминским. Артистка озадачила фанатов своим решением и натолкнула многих на мысль о том, что она вернулась к своему экс-возлюбленному.

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Автор: Катерина Шварц