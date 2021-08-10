Изначально певица пыталась скрыть тот факт, что отдыхает вместе с экс-супругом.

Украинская певица Слава Каминская отправилась на отдых в Одессу. Там она проводит время со своими детьми, и, как оказалось, вместе с бывшим мужем Эдгаром Каминским. Артистка озадачила фанатов своим решением и натолкнула многих на мысль о том, что она вернулась к своему экс-возлюбленному.

На своей странице в Instagram певица сначала "прятала" лицо мужа смайликом, однако вскоре признала, что вместе с ней на отдыхе ее бывший.

Так, Каминская недолго продержала интригу и сдалась перед напором фанатов. Под фото, на котором певица позирует рядом с "таинственным" мужчиной, чье лицо скрыто смайликом, появилась масса комментариев - в них поклонники высмеяли неудачную конспирацию.

После этого звезда и бывшая участница группы "НеАнгелы" опубликовала новую серию фотографий и честно указала, что фотографом выступил ее бывший муж.

"Вернулась к Эдгару?", "снова вместе", "дважды в реку, помни" - написали комментаторы, узнав о том, что Каминская проводит отпуск вместе с бывшим мужем. Впрочем, певица могла пойти на такой шаг не из-за возможных чувств к Каминскому, а ради их общих детей.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Иван Бойко