Она долго скрывала от фанов радостную новость.

Украинская певица Слава Каминская, которая вместе со своими детьми живет за границей, удивила поклонников. Звезда феерично объявила о своей беременности.

Так, певица разместила в Instagram новое фото, на котором она позировала в купальнике. Ранее Каминская публиковала снимки, сделанные в тот же день, однако на них она была без животика. Тогда она шутила, что ее спасает фотошоп.

Теперь же Каминская показала "беременный" животик. Певица пошутила, что объелась ягодами.

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"Что вы знаете о черешне? Спасибо, любимый! Еще килограммчик", - написала звезда.

В комментариях пользователи принялись поздравлять певицу с радостным событием, однако не обошлось и без шуток. Многие отметили, что новость о беременности Каминской их сильно удивила. Фанаты пишут:

"Пол черешенки уже известен?"

"Поздравляю! Круто! Крутых украинцев должно быть побольше"

"Если у вас вздутие, то хорошо помогает чернослив"

"Ура! Поздравляю, такая хорошая новость!"

"Поздравляю с пополнением! Здоровья вам и вашему ребенку".

Что известно о личной жизни Славы Каминской

Ранее певица жила в браке с известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским. От него она родила двоих детей - сына и дочь. В 2019 году Каминская развелась с мужем.

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины певица выехала за границу. Каминская рассказывала, что у нее появился бойфренд. Однако кто он - остается загадкой. Недавно певица лишь показала лицо избранника.

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