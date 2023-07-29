Фолловеры наконец-то смогли разглядеть некоторые черты лица избранника звезды.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала новую фотографию с таинственным возлюбленным-иностранцем. Впрочем, на этот раз звезда "засветила" его лицо.

В своих Instagram-stories Каминская показала некоторые черты лица своего избранника, которого тщательно скрывала от фолловеров. На редком фото певица и ее бойфренд позировали в лифте.

Часть лица любимого Слава скрыла эмоджи и добавила мем с текстом: "нравятся ей, бл*ть, плохие парни".

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Личная жизнь Славы Каминской

Напомним, что Слава Каминская уже больше года живет в Нидерландах. По ее словам, в Украине она откладывала деньги на светлое будущее, а получилось, что на "черный день". Виной тому полномасштабное вторжение России в Украину.

Весной этого года стало известно, что у певицы появился возлюбленный. Впрочем, Слава не спешит раскрывать подробности отношений с иностранцем. Известно, что пара познакомилась во время отдыха.

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