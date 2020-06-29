Певица Рита Ора похвасталась стройной фигурой на карантине (фото)

29-летняя исполнительница весело проводит время на самоизоляции в своем доме, поэтому легко может себе позволить загорать в нижнем белье на веранде никого не смущая.

Британская певица Рита Ора, поделилась откровенными фотографиями со своими поклонниками.

Кадры из фотосессии артистка опубликовала в Instagram, где часто балует подписчиков подобными снимками.

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29-летняя исполнительница весело проводит время на самоизоляции в своем доме, поэтому легко может себе позволить загорать в нижнем белье на веранде никого не смущая.

На кадрах звезда предстала без макияжа, показав свою естественную красоту. Девушка позировала в саду, который напоминает высокий лабиринт, в купальнике золотого и малинового оттенков. Рита продемонстрировала, как она веселится дома, при этом показав свои подтянутые формы.

Как сообщал ранее УНИАН, украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram пост в котором рассказала, что вышла замуж за рэпера Потапа еще три года назад.

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