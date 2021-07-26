На прошлой неделе команду оштрафовали на 1500 евро за "неподходящую одежду" на чемпионате Европы по пляжному гандболу.

Американская поп-певица Пинк предложила выплатить штраф норвежской женской сборной по пляжному гандболу, который та получила из-за выхода спортсменок на игру в шортах, как и их коллеги-мужчины, вместо плавок от бикини.

"Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая протестует против сексистских правил в отношении своей формы. Отлично, девушки. Я с радостью заплачу ваш штраф. Так держать!", - написала певица в "Твиттере".

Норвежская команда в свою очередь выразила благодарность популярной певице в сторис в Instagram. "Вау! Большое спасибо за поддержку", - написали они, опубликовав фотографию, на которой гандболистки одеты в шорты.

Напомним, что на прошлой неделе команду оштрафовали на 1500 евро за "неподходящую одежду" на чемпионате Европы по пляжному гандболу.

Штраф норвежской женской сборной по гандболу: детали

Европейская федерация гандбола заявила, что оштрафовала команду за выбор формы во время недавнего матча за бронзовую медаль против Испании в Болгарии, поскольку шорты гандболисток не соответствовали правилам о форме спортсменов.

На прошлой неделе Норвежская федерация гандбола объявила, что готова заплатить штраф. Однако министр культуры и спорта страны Абид Раджа назвал это совершенно нелепым, передает Би-би-си.

Реакция на штраф норвежской женской сборной по гандболу

Бывшая чемпионка по теннису Билли Джин Кинг была среди тех, кто заметил, что игрокам мужских сборных можно носить шорты, тогда как женщины должны выступать в откровенных плавках. "Сексуализацию женщин-спортсменок необходимо прекратить", - написала она на прошлой неделе в "Твиттере".

Гандбольный клуб Университета Бата назвал присуждение штрафа совершенно возмутительным, отметив, что правила, касающиеся бикини, могут отталкивать женщин от занятий этим видом спорта.

Со-капитан клуба Эмма Стегглс заявила, что ей было бы крайне неудобно, если бы ее заставляли носить бикини, чтобы заниматься спортом, который она любит.

Президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио ранее объяснил, почему женская команда отказалась выступать в бикини. Глава организации заявил, что спортсменки из пляжной команды хотят выступать в форме, которая им удобна. Он выразил надежду, что Международная федерация гандбола вынесет этот вопрос на рассмотрение съезда организации в ноябре этого года, и правила изменятся до начала чемпионата мира летом 2022 года.

Автор: Ирина Погорелая