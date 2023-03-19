Зрители требуют вернуть деньги за несостоявшийся концерт.

Российская певица MaкSим сорвала свой концерт в Сочи. Во время выступления на курорте "Роза Хутор" она бросила микрофон и убежала со сцены.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, во время исполнения хита "Знаешь ли ты" певица протянула микрофон зрителям. И если раньше они подпевали знаменитости, то в этот раз были возмущены. А все потому, что MaкSим хрипела, не попадала в ноты, да и в целом ее внешний вид оставлял желать лучшего.

Из-за возмущений публики певица бросила микрофон и ушла за кулисы. Зрители требуют вернуть деньги за концерт.

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Позже директор певицы прокомментировал инцидент:

"В момент начала концерта артистка почувствовал себя плохо. Это сказалось на качестве мероприятия. Было принято решение об остановке концерта. Все билеты действительны к возврату по месту приобретения".

Он добавил, что сейчас знаменитость находится под наблюдением врачей.

Напомним, ранее певица МакSим удивила "новым" лицом.

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