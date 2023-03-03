По данным росСМИ, она сделала пластическую операцию.

Российская певица МакSим уже восстановилась после длительного лечения от пневмонии с сильным поражением легких и пребывания в коме.

РосСМИ сообщают, что знаменитость даже успела сделать пластическую операцию. Ее "новое" лицо можно заметить на последних фотографиях певицы.

Мало того, что звезда похудела за последнее время, так еще и слегка изменились черты ее лица. Поклонники пишут, что Марина Максимова (настоящее имя певицы, - УНИАН) выглядит прекрасно.

Видео дня

Как отреагировала сеть

"Какая красивая"

"Элегантная"

"Просто очаровательная"

"Глаз не оторвать"

Позиция МакSим по войне в Украине

Недавно с МакSим произошел инцидент. На концерте в Екатеринбурге на сцену выбежала фанатка певицы и начала дергать ее за руки, пытаясь повалить на землю. В росСМИ предположили, что это могло быть связано с тем, что певица осуждает войну в Украине.

Стоит отметить, что 24 февраля 2022 года знаменитость сказала, что у нее разрывается сердце из-за событий в Украине и она надеется, что война скоро закончится. Больше она не высказывалась по этому поводу.

Вас также могут заинтересовать новости: