Российская певица МакSим уже восстановилась после длительного лечения от пневмонии с сильным поражением легких и пребывания в коме.
РосСМИ сообщают, что знаменитость даже успела сделать пластическую операцию. Ее "новое" лицо можно заметить на последних фотографиях певицы.
Мало того, что звезда похудела за последнее время, так еще и слегка изменились черты ее лица. Поклонники пишут, что Марина Максимова (настоящее имя певицы, - УНИАН) выглядит прекрасно.
Как отреагировала сеть
- "Какая красивая"
- "Элегантная"
- "Просто очаровательная"
- "Глаз не оторвать"
Позиция МакSим по войне в Украине
Недавно с МакSим произошел инцидент. На концерте в Екатеринбурге на сцену выбежала фанатка певицы и начала дергать ее за руки, пытаясь повалить на землю. В росСМИ предположили, что это могло быть связано с тем, что певица осуждает войну в Украине.
Стоит отметить, что 24 февраля 2022 года знаменитость сказала, что у нее разрывается сердце из-за событий в Украине и она надеется, что война скоро закончится. Больше она не высказывалась по этому поводу.