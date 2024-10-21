В сети показали самый трогательный момент выступления артистки.

В субботу, 19 октября, украинская певица KOLA дала свой большой сольный концерт во Дворце спорта в Киеве. Прямо во время него участник ее команды сделал предложение любимой.

На концерте исполнительницы было немало трогательных моментов. Отметим, что он проходил в день рождения звезды. Поэтому ее коллеги устроили ей сюрприз и буквально весь зал поздравлял артистку с праздником. Это довело знаменитость до слез, но еще более чувственным был момент, когда член ее команды сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Как пишет 1plus1.ua, аранжировщик певицы Сергей Магнушевский прямо перед 7-тысячной аудиторией сделал предложение любимой Алине. Сначала сама KOLA подошла к мужчине, чтобы поблагодарить его за его работу, а потом он взял в руки микрофон и обратился к звезде.

"Я восхищаюсь твоей командой. Я рад быть частью этой команды. И я знаю, настолько сильно этот день важен для тебя. Но мало кто знает, что этот день очень важен для меня также", - сказал Сергей.

На видео, которое распространили в сети видно, что после этих слов он стал на одно колено и позвал свою девушку замуж. Алина согласилась, а счастливый Магнушевский воскликнул: "Она сказала "да".

Зал взорвался громкими овациями, а люди, сидевшие рядом, начали поздравлять пару. KOLA спела отрывок песни "Тебе-собі", а затем исполнила песню "Біля серця". Она присоединилась к поздравлениям и сказала: "Желаю, чтобы вы всегда носили свою любовь возле сердца".

Напомним, ранее KOLA влюбила сеть в свой новый трек "Титаник". Артистка выпустила танцевальный клип на новую песню.

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