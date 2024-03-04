Он говорит, что не пытался копировать Винника.

Украинского певца Андрея Кравченко, чья звезда засияла относительно недавно, неоднократно сравнивали с "повелителем волчиц" Олегом Винником. У них похож не только стиль и голос, но и манера исполнения песен.

Как рассказал Кравченко в интервью М1, он не пытается копировать Винника. По его словам, свою музыкальную карьеру он начал еще 15 лет назад, однако только сейчас о нем заговорили.

"Я понимаю почему именно так. Потому что похожие тембры, такие народные голоса. Старался ли кто-то кого-то копировать, то нет. Я выступаю уже 15 лет. Просто наступило мое звездное время. И глаза, и зубы, у меня такие, как и были. Люди добрые, ничего не делал и не подделывал. Все оригинальное. Я не ожидал славы или денег. Все пришло само собой. Просто настал момент. Было огромное желание", - сказал Кравченко.

Он добавил, что 90% заработка от выступлений и прибыли от клипов он тратит на помощь украинской армии. В частности, артист закупает автомобили для военных.

К слову, на днях Кравченко выпустил клип на песню "Мадонна", в котором снялись Кристина Решетник, Оля Цибульская, Марина Боржемская, Алина Шаманская и другие.

Напомним, ранее появилось новое фото Олега Винника.

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