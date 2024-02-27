Он сделал фото со своей поклонницей.

Украинский певец Олег Винник редко выходит на связь с поклонниками с начала полномасштабного вторжения. Известно, что он два года живет в Германии и лечится от болезни, которую не называет.

Последний раз он появлялся на публике в 2023 году, когда давал первое большое интервью с начала большой войны. После этого в сети крайне редко появлялись его фотографии. Сейчас же главная поклонница артиста Валерия Барон обнародовала свежее фото с артистом.

На своей странице в Instagram она поблагодарила Вселенную за то, что в один день оказалась с Винником в одном городе и сделала это фото.

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"Спасибо, мой Новый год", - добавила Барон.

К слову, этот снимок Барон опубликовала в своей день рождения. Поклонники поздравили ее с праздником, а вот о Виннике они молчат.

Напомним, вокруг персоны Олега Винника ходит много слухов. Поговаривают, что он лечится в Германии от какой-то зависимости.

Кроме того, в шоу-бизнесе говорят, что он уже не сможет вернуться на украинскую сцену. Например, ведьма Мария Тихая рассказала, что Винник хочет вернуться в шоу-бизнес, однако его уже не примут.

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