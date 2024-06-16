Дизайнер посвятил пост девочке по случаю праздника.

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан редко делится семейным контентом в сети. Однако по случаю Дня отца он решил показать свою дочь от бывшей жены - бизнесвумен Алины Харечко.

Знаменитость в своем Instagram опубликовал трогательное видео с 8-летней Софией. Но лицо девочки Андре Тан не спешит показывать. Он посвятил пост дочери и заявил, что она изрядно изменила его.

Дизайнер рассказал о своем опыте отцовства. Звезда отметил, что рождение ребенка - это лучшее, что происходило с ним за жизнь. По его словам, он с появлением дочери начал больше развиваться и работать, чтобы показывать достойный пример девочке и быть опорой для нее.

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"Отцовство - лучшее, что произошло со мной в жизни. Отцовство изменило меня на 180 градусов и дало невероятный толчок, желание развиваться и становиться лучше. Лучшим для нее, для моей дочери ... Это такая движущая сила, когда ты знаешь, что теперь ты ответственен еще за одного человека на этой земле и хочешь дать ему все! И я дам!" - написал Андре Тан.

Модельер публично обратился к Софии и подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы его дочь была счастлива и ни в чем не нуждалась. Он также рассказал о первых достижениях девочки, за которые очень радуется. В частности, звездная дочь занимается бальными танцами и уже побеждала на соревнованиях, а также София участвует в чемпионатах по компьютерным играм.

"Доченька, я обожаю, когда ты гордишься своими достижениями, когда ты так искренне радуешься участию в чемпионатах по бальным танцам и компьютерных играх. А когда ты просишь меня сшить тебе сотое розовое платье для тебя, которое уже не помещается в шкаф, мое сердце тает. Да, я не идеальный отец, но я очень сильно люблю и сделаю все, чтобы ты чувствовала эту мою любовь! И моя самая большая мечта, чтобы ты была самой счастливой девочкой на земле и жила под мирным и чистым небом", - добавил модельер.

Напомним, ранее блогер рассказал о развлечениях Андре Тана за рубежом. Модельер зажигал на частной вечеринке в Великобритании.

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