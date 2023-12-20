По ее словам, они иногда видятся, но не могут быть вместе постоянно.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как война повлияла на семьи, в том числе и на ее собственную. По словам супруги Владимира Зеленского, война их разделила.

В интервью немецкому каналу ZDF она призналась, что сейчас живет с детьми, а ее супруг постоянно находится на работе, там он и живет.

"Мы сейчас не можем жить все вместе. Да, мы иногда можем видеться, но это не может быть постоянно. Детям его не хватает, конечно. К счастью, мы все знаем, за что мы боремся, за что он борется, почему мы не можем быть вместе", - сказала Зеленская.

Она добавила, что в этом нет вины ее супруга, и дети прекрасно понимают, что сейчас происходит в стране и почему их отец живет на работе.

"Просто хочется больше времени для того, чтобы быть вместе", – отметила первая леди.

Кроме того, Зеленская уточнила, что нам остается только ждать победы и воссоединения со своими семьями.

"Почему еще все так хотят победы, чтобы закончилась война? Чтобы снова встретиться, чтобы можно было быть семьей вместе. Особенно это чувствуется сейчас, перед рождественскими праздниками, когда по традиции вся семья должна собраться за столом, а эта традиция невозможна сейчас для многих", – подытожила Елена Владимировна.

Напомним, Елена Зеленская вошла в топ-25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times.

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