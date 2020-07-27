Пэрис Хилтон расскажет страшные тайны детства в автобиографическом фильме

Над фильмом под названием “This is Paris“, работает Youtube Originals.

Американская светская львица Пэрис Хилтон выпустит документальный фильм о себе “This is Paris“.

В картине Пэрис откровенно расскажет о своем детстве и психологическом насилии в подростковом возрасте, которому она подверглась в школе-интернате в Юте, сообщает издание The Talk.

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"В моем детстве произошло то, что я никогда ни с кем не обсуждала. Мне до сих пор снятся кошмары об этом", - рассказала Пэрис.

Над производством фильма работает Youtube Originals, а премьера картины состоится 14 сентября на Youtube-канале Пэрис Хилтон.

Как сообщал ранее УНИАН, актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон поделилась старым эротическим видео в честь Национального дня бургера.

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